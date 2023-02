Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku alkaa huomenna tiistaina 21.helmikuuta ja päättyy tiistaina 21.maaliskuuta kello 15. Tarjolla 86 300 opiskelupaikkaa, joista 38 790 ammatilliseen ja 39 250 lukiokoulutukseen.

Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa on haettavana 2 760 ja ruotsinkielisissä ammatillisissa perustutkinnoissa 1 890 aloituspaikkaa. Oppilaitokset voivat järjestää pääsykokeita tai haastatteluja hakijoille. Oppilaitokset kutsuvat hakijat pääsykokeisiin huhtikuun aikana. Oppilaitokset julkaisevat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 15.6.

Yhdellä hakulomakkeella voi hakea kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin. Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen Opintopolku-palvelussa. Haettavina ovat toisen asteen koulutusten, tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen ja kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opiskelupaikat sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus.

TUVA-koulutuksessa on yhteensä 5 020 aloituspaikkaa, joista 180 ruotsinkielisessä koulutuksessa. Erityisoppilaitoksissa on haettavana noin 2 360 aloituspaikkaa, joista noin 70 on ruotsinkielisessä koulutuksessa. Vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin on noin 1 020 aloituspaikkaa. Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät koulutukset on tarkoitettu hakijoille, jotka tarvitsevat tukea vaikean oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden takia. Erityisoppilaitoksissa on myös noin 800 aloituspaikkaa TUVA-koulutukseen ja noin 540 aloituspaikkaa TELMA-koulutukseen.

Oppivelvollisten opistovuosilinjoilla on tarjolla yhteensä 1 290 paikkaa.

Opintopolussa on käytössä uusi pistelaskuri, jolla hakija voi katsoa hakukohteen viiden aiemman vuoden alimpia hyväksyttyjä pistemääriä sekä verrata pistelaskurilla laskemaansa omaa pistemääräänsä niihin. Laskuri auttaa hakijaa omien pääsymahdollisuuksiensa arvioimisessa.

Yhteishaussa hakija voi esittää 1–7 hakutoivetta. Hakija asettaa hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen, ja hänet valitaan järjestyksessä ylimpänä olevaan hakutoiveeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää. Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana.