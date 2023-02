Filosofian maisteri Elisa Repo tutki Turun yliopistoon tekemässään kielikasvatusalan väitöskirjassaan, miten suomalaiskouluissa tuetaan kielellistä moninaisuutta. Väitöksessä paljastui, että opettajien taidot tukea kielellistä moninaisuutta eivät aina ole peruskoulun opetussuunnitelmien edellyttämällä tasolla.

– Monikielisten oppilaiden tukemista kouluissa hidastavat toisilleen vastakkaiset puhetavat, jotka kumpuavat ympäröivästä yhteiskunnasta. Puhetavat kytkeytyvät toimijuuteen, hyväksyntään ja muutosvalmiuteen ja paljastavat ristiriitaisuuksia opettajien asenteissa ja käytänteissä, Repo sanoo.

Opetussuunnitelmat ovat jo usean vuoden ajan edellyttäneet jokaiselta opettajalta kieli- ja kulttuuritietoista pedagogiikkaa, mutta väitöstutkimuksessa havaittiin eroja opettajien asenteissa ja käytänteissä.

– Opettaja saattaa jopa ulkoistaa itsensä kielitietoisuustoimenpiteistä, vastustaa opetussuunnitelmamuutoksia tai jaotella oppilaita meihin ja niihin. Tämä voi olla omiaan ruokkimaan arjen rasismia koulussa. Koulunkäynnissä tarvittavan kielitaidon vaatimukset voi olla vaikea hahmottaa, ja heikosta menestyksestä päädytään syyttämään oppilaan asennetta, Repo sanoo. Samaan aikaan kouluissamme opiskelee monikielisiä oppilaita, jotka kokevat koulun opiskelukielellä osallistumisen ainakin ajoittain haastavaksi.

Repo korostaa, että kielitietoinen koulu on luotava koulutusjärjestelmän eri tasojen yhteistyönä. Kehittämistyöhön tarvitaan tukea, oppimateriaaleja ja systemaattista opettajien perus- ja täydennyskoulutusta, sillä ammatilliset valmiudet tukea kielellistä moninaisuutta eivät kasva itsestään. Tällä hetkellä monella koulussa työskentelevällä ei välttämättä ole riittävästi tilaisuuksia tarkastella koulun kielenkäyttötilanteita ja niissä vaadittavia luku- ja kirjoitustaitoja kielenoppijan näkökulmasta.

Väitöskirjassa tarkasteltiin myös opettajankoulutuksen kurssi- ja opetussuunnitelmadokumentteja. Tutkimus osoitti epäsuhdan kielitietoisten linjausten ja opettajankoulutuksen kurssisisältöjen välillä. Repo ehdottaakin, että suomen kieltä opettelevien huomioiminen kaikkien oppiaineiden tunneilla vaatii muutoksia opettajankoulutukseen.

– Monikielisyyteen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin pääasiassa suomen kieleen ja kirjallisuuteen liittyvillä kursseilla, jolloin keskiössä oli suomi toisena kielenä -opetus. Monikielinen pedagogiikka ja kielitietoisuuden vakiinnuttaminen käytänteiksi muuallakin kuin suomen tunneilla jäivät vähemmälle huomiolle.

Väitöskirja toteaa, että käytänteiden kehittämiseen tarvitaan resursseja ja aikaa yhteistyölle. Ylipäätään kielen keskeisyyden ja kielitaidon kehittymisen tukemisen tulisi saada nykyistä suurempi tila maahanmuutto- ja integraatiokeskusteluissa, Repo kertoo.

FM Elisa Repo esittää väitöskirjansa “Together towards language-aware schools. Perspectives on supporting increasing linguistic diversity” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.helmikuuta kello 12 Turun yliopiston Edu1-luentosalissa. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Mirja Tarnanen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Sara Routarinne (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.