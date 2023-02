Liedon kaupungin viime vuoden tulos reilut kuusi miljoonaa euroa

Liedon kaupungin ennakkotilinpäätös näyttää, että viime vuoden tulos on 6,2 miljoonaa euroa. Hyvä työllisyys ja kohtalainen talouskasvu kerryttivät verotuloja neljä prosenttia ennakoitua enemmän. Yhteensä verotuloja kertyi 92,8 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarviossa viime vuodelle oli varauduttu siihen, että lainakanta kasvaisi 74 miljoonaan euroon, kun edellisvuoden lainakanta oli 65 miljoonaa euroa. Lainoja oli kuitenkin viime vuoden lopussa 62 miljoonaa, mikä on noin 3 200 euroa per asukas. Kaupunki pystyi maksamaan lainaa pois, eikä uusia investointeja rahoitettu kokonaan lainalla.

Tulevista investoinneista yksi suurimmista on Keskuskoulu.