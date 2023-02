Kun pienpanimoalalla siirrytään jo kolmanteen aaltoon, alan turkulainen konkari sai tarpeekseen ja vaihtaa oluen jäätelöön

ARI-MATTI RUUSKA

Teemu Artukka kertoo, että monet pienpanimot keskittyvät haastaviin oluihin, mutta Kakolassa on valittu erilainen linja. Brändäys on pienpanimomaailmassa tärkeää. Kakolan vanha vankila-alue on myyntivaltti Turussa, mutta enää kauempana se ei toimi.