Rottahavainnot lisääntyneet Raisiossa – kaupunki kehottaa tarkistamaan jäteastioiden kunnon ja huolehtimaan lintujen ruokintapaikkojen siisteydestä

Rottahavaintojen määrä on lisääntynyt Raision asuinalueilla, kaupunki tiedottaa. Esimerkiksi Petäsmäen alueella on tehty useita rottahavaintoja. Raision kaupungin mukaan myös muilla asuinalueilla havaintoja rotista on ollut aiempaa enemmän.

Rotat hakeutuvat paikkoihin, joissa niille on tarjolla ravintoa. Kaupunki muistuttaa, että jokainen voi ehkäistä rottien esiintymistä muun muassa kiinnittämällä huomiota jätehuoltoon sekä välttämällä lintujen tai muiden luonnonvaraisten eläinten ruokintaa. Kiinteistöissä oli lisäksi huolehdittava siitä, että haittaeläimet eivät pääse pesiytymään tiloihin tai saa ravintoa.

Jyrsijähaittoja voi ennaltaehkäistä huolehtimalla pihojen siisteydestä sekä hävittämällä tuhoeläinten mahdolliset ravinnonlähteet. Jyrsijöiden sisäänpääsy rakennuksiin voi estää tilkitsemällä rakoja sekä asentamalla riittävän tiheitä verkkoja.

Jäteastioiden ja kompostorien kunto kannattaa tarkistaa ja huolehtia siitä, etteivät eläimet pääse astioihin. Lintujen ruokintapaikkojen siisteydestä on hyvä huolehtia, ja suosia ruokintalaitteita, joihin jyrsijät eivät pääse. Lintujen ruokinta kannattaa lopettaa, jos alueella on ollut rottahavaintoja.

Rottien hävittämien kuuluu kaupungin mukaan kiinteistön omistajan vastuulle. Rottahavainnoista voi ilmoittaa esimerkiksi taloyhtiön edustajalle. Omakotialueella ongelmasta voi keskustella naapureiden kanssa, ja ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin yhtä aikaa.

Rottia voi torjua sekä loukuilla että torjunta-aineilla. Loukkuja voivat ostaa yksityishenkilötkin, ja ohjeet niiden käyttöön saa myyjältä. Sen sijaan myrkytykset hoitaa aina tuholaistorjunnan ammattilainen.