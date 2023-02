Neljä henkilöä loukkaantui kolarissa Aurantiellä

Neljä ihmistä on loukkaantunut Tarvasjoella on tapahtuneessa kolmen auton kolarissa. Pelastusyksiköt ovat avustaneet ensihoidossa paikalla ja poliisi on matkalla onnettomuuspaikalle.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksen päivystävän paloesimiehen mukaan kaksi autoista on ilmeisesti ollut pysähdyksissä Tarvasjoelta Auraan johtavalla Aurantiellä, jolloin kolmas auto on törmännyt niihin. Kaikki onnettomuuden osalliset ovat loukkaantuneet ja ensihoito kuljettaa ainakin yhden loukkaantuneista jatkohoitoon.

Onnettomuus ei vaikuta liikenteeseen. Pelastusajoneuvot siivoavat paikalla vielä kolarista aiheutuneita lasinsiruja ajokaistalla. Kaksi onnettomuusautoista on bussipysäkillä ja yksi ojassa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle juuri ennen ilta yhdeksää.