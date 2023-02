Helsingin poliisi Twitterissä: Vasemmistoliiton puoluetoimistosta löytynyt epäilyttävä paketti vaaraton

Poliisi on saanut ilmoituksen epäilyttävästä paketista Sörnäisissä Lintulahdenkadulla Vasemmistoliiton puoluetoimistossa. Toimiston tiloja on tyhjennetty ja poliisi on paikalla selvittämässä asiaa. Poliisi tiedottaa tilanteen etenemisestä täällä Twitterissä. #poliisi #Helsinki

