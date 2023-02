Paraislaiselle Axon leipomolle uusi omistaja

Teppo Viherkoski ja Reijo Svanborg ovat tasaosuuksiin ostaneet perinteisen paraislaisen leipomo Axon liiketoiminnan. Leipomotoimintaa harjoittaa jatkossa Axo Oy, jonka toimitusjohtajana toimii Viherkoski ja hallituksen puheenjohtajana Svanborg.

Viime vuodet leipomoa on pyörittänyt Pargas ax Oy, joka hankki aikoinaan leipomon sen ajauduttua konkurssiin. Keskeinen vaikuttaja leipomotoiminnan jatkamisessa on ollut talousvaikuttaja Curt Lindbom, joka on toiminut Pargas ax Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja pääomistajana.

Lindbom on tyytyväinen, että pitkät perinteet omaava Axo jatkaa toimintaansa. Lindbom katsoo, että uudella omistajalla on hyvät mahdollisuudet kehittää leipomoa panostamalla perinteisten tuotteiden lisäksi uusiin tuotteisiin sekä laajentamalla nykyistä asiakaskuntaa.

Leipomotoiminta jatkuu keskeytymättömänä nykyisissä Paraisten kaupungin omistamissa tiloissa Teollisuuskatu 16:ssa ja kaikki työntekijät siirtyvät Axo Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Leipomon tuotannosta vastaa tuotantojohtaja Ari Grönlund.

– Leipomo Axo Oy jatkaa ostetun yrityksen 80-vuotista perinnettä ja panostaa kasvuun tuotevalikoimaa lisäämällä sekä myyntiorganisaatiota laajentamalla. Uusien tuotteiden osalta painotetaan terveellisyyttä sekä gluteenittomuutta, kertoo toimitusjohtaja Viherkoski tiedotteessa.

Sopijapuolet ovat päättäneet, ettei kauppasummaa julkisteta.