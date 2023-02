Postialan tukitoimet voivat viivästyttää taloyhtiöiden kokouskutsujen toimittamista – yhtiökokouksen siirtämistä tai perumistakin kannattaa harkita

Auto- ja kuljetusalan työntekijöiden lakko saattaa hankaloittaa myös taloyhtiöiden arkea. Posti- ja logistiikka-ala (PAU) käynnisti torstaina toimet tukeakseen AKT:n lakkoa. Postin mukaan työtaistelutoimet viivästyttävät lähetysten kulkua useista päivistä yli viikkoon.

Samaan aikaan taloyhtiöiden yhtiökokouskausi on aluillaan. Kiinteistöliiton mukaan taloyhtiöissä mietitään parhaillaan, miten kokouskutsut saadaan toimitettua osakkaille ajoissa.

– Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että yhtiökokouskutsut on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Vaikka taloyhtiö toimisi lain mukaan ja lähettäisi kutsut ajoissa, voi kutsu saapua osalle osakkaista vasta viime hetkellä tai jäädä kokonaan saapumatta ennen kokousta. Tällöin nämä osakkaat eivät mahdollisesti saa lainkaan tietoa kokouksesta, vaikka kokous lain mukaan voitaisiinkin pitää suunniteltuna ajankohtana, neuvontalakimies Tapio Haltia kuvailee tilannetta Kiinteistöliiton tiedotteessa.

Kiinteistöliiton mukaan sähköpostin käyttäminen kokouskutsujen lähettämiseen ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa ole ratkaisu.

– Sähköpostia voidaan käyttää ensisijaisena kokouskutsun toimittamiskeinona vain silloin, kun osakas on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhtiölle yhtiökokouskutsujen toimittamistarkoituksessa. Pelkkä osakkaiden sähköpostiosoitteiden kerääminen eri lähteistä ei siis tässä tilanteessa ratkaise ongelmaa, Haltia sanoo.

Taloyhtiö voi toimittaa kirjalliset kokouskutsut myös osakkaiden postiluukusta. Tässä on kuitenkin muistettava, että kutsu kokoukseen pitää toimittaa myös niille osakkaille, jotka eivät itse asu taloyhtiössä. Lisäksi kutsut kannattaa laittaa näkyville porraskäytävien ilmoitustauluille tai yhtiön muulle ilmoitustaululle.

Taloyhtiö voi joutua myös pohtimaan joko kokouksen siirtämistä tai perumista.

– Jos on oletettavaa, että kutsu ei tule saavuttamaan kaikkia osakkaita, on tarkoituksenmukaista siirtää yhtiökokousajankohtaa. Jos kutsut on ehditty jo postittaa, kannattaa harkita kyseisen yhtiökokouksen peruuttamista, Haltia toteaa.

Kiinteistöliitto ohjeista taloyhtiöitä seuraamaan tilannetta Postin ja PAU:n verkkosivuilta.