Turku tarjoaa yhtiöille yhdeksää pientalotonttia

Turun kaupunki tarjoaa yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen kolmea kolmen tontin kohdetta. Haettavaksi tulee siis yhteensä yhdeksän tonttia. Kaikki ovat erillispientalojen tontteja, jotka sijaitsevat Sädekehällä Yli-Maariassa. Pinta-alat vaihtelevat 833 neliöstä 849 neliöön. Rakennusoikeus on kaikissa sama eli 210 kerrosalaneliötä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hakukierroksen käynnistämisestä tiistaina. Viimeksi sama kisa pidettiin syksyllä 2022, mutta tuolloin tonteista ei jätetty yhtään tarjousta. Tontit maksavat Turun omakotitonttien vyöhykehinnan verran. Yli-Maarian kohdalla tuo hinta on 28 euroa per tonttineliö. Mikäli hakijoita on useita, saaja arvotaan.