Suomi lähetti telttoja ja kamiinoja Turkkiin – myös Syyriaan valmistellaan apupakettia

Suomi on lähettänyt Turkin maanjäristysalueelle materiaaliapuna hätämajoitusta noin 3 000 ihmiselle. Materiaaliapu koostuu lämmitettävistä teltoista ja kamiinoista. Ensimmäinen avustuserä saapui Turkkiin lauantaina. Valmistelussa on lisäksi hätäavun lähettäminen Syyriaan.

Sisäministeriön mukaan avun tarve tuhoalueen pelastus- ja raivaustöissä suuri. Ensimmäisen erän materiaali hankittiin puolustusvoimilta.

− Tämän hetken tietojen mukaan kuolonuhreja on kymmeniätuhansia ja tuhot ovat todella laajoja. Maanjäristysalueella on nyt suuri tarve muun muassa hätämajoitukselle. Materiaaliapulähetyksillä Suomi pyrkii auttamaan ihmisten perustarpeiden toteutumista. On tärkeää, että toimitamme apua maanjäristysalueelle mahdollisimman nopeasti, sisäministeri Krista Mikkonen kertoo tiedotteessa.

Suomesta lähetettyä materiaaliapua toimitetaan sekä Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin (Union Civil Protection Mechanism) kautta että Naton euroatlanttisen pelastuspalvelun koordinointikeskuksen (EADRCC) kautta. Turkki on pyytänyt apua sekä EU:n että Naton mekanismien kautta, ja Syyria EU:n mekanismin kautta.

Suomi lähetti asiantuntija-apua Turkin pelastustöihin jo alkuviikosta.