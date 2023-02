Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä loimottaa seitsemän viikon päässä. Ovatko ehdokkaat jo täyttä häkää liikkeellä vai vieläkö vaalikentillä vallitsee suloinen rauha? Lähdemme kuvaajan kanssa selvittämään asiaa.

Lehtimainonnan perusteella ainakin vihreiden ja Rkp:n ehdokkaita olisi lauantaina päivystämässä Kauppatorilla. Olemme kuitenkin pahasti myöhässä: kello yhden jälkeen vihreät ehdokkaat ovat muisto vain. Siellä täällä niin Kauppatorilla kuin ympäri kaupunkia ihmisten käsissä kuitenkin näkyy eri sävyisiä vihreitä ilmapalloja merkkinä puolueen läsnäolosta.

Rkp:n leirissä meno on vasta kiihtymään päin. Turun kaupunginvaltuutettu Terhi Vörlund-Wallenius on antautunut pitkällisiin keskusteluihin. Puolueen teltalta yhytämme eduskuntavaalien ensikertalaiset, kemiönsaarelaisen Oscar Bymanin ja turkulaisen Veera Granrothin. Mikä heidän mielestään vaaleissa on parasta?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Vaaleissa määritellään tulevaisuuden suunta. Sitä tarvitaan, kun miettii, mitä kaikkea on vaalikauden aikana tapahtunut, Byman huokaa. Byman työskentelee oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin erityisavustajana, joten hänellä on välitöntä tietoa asiasta.

Granroth nostaa esiin sen perinteisen: ihmisten kohtaamisen. Molemmat näkevät turuilla ja toreilla kiertämisen antavan aidosti ideoita myös oman ajattelun kehittämiseen.

– Täällä pääsee kuulemaan, mitkä asiat ihmisten mielestä ovat tärkeitä. Se on tosi antoisaa, Granroth korostaa.

Ja matka jatkuu. Jokirannassa liehuu jotakin sinistä. Sehän on Turun kaupunginvaltuutettu Alvar Euro (kok) tiimeineen. Hän on saapunut paikalle Hirvensalon hiihtokeskuksesta, jossa kokoomuslaiset ovat aiemmin päivällä olleet sankemmin joukoin.

Euron vaalivasussa on tarjolla kolikoita, mutta maksuvälineeksi niitä ei kannata tyrkyttää, sillä sisälmys on suklainen. Liika makea voi helposti kyllöttää, mutta vaaliähkyä ei Euron havaintojen mukaan vielä kentillä ole näkynyt, vaan ihmisiltä on tullut myönteistä palautetta. Varmemmaksi vakuudeksi ohi kulkeva herrashenkilö huikkaa juuri samalla hetkellä: "Tsemppiä Alvar!".

Euroa vaaleissa viehättää ajatus demokraattisesta prosessista, olosta osana "isompaa asiaa", kuten hän itse muotoilee. Se tuo energiaa.

– Tykkään ihmisten kohtaamisesta, hän kiteyttää.

Lähdemme vielä Länsikeskukseen, sillä tietojemme mukaan ainakin kristillisdemokraatit ovat seudulla päivystämässä. Myymäläkompleksien ulkopuolella ei kuitenkaan yhtään poliitikkoa näy. Kauppakeskus Länsi1:n ovien takana kuitenkin onnistaa: sisätilojen lämmössä kampanjoivat turkulaisehdokkaat Michelle Kivimäki Wilders ja Tommi Terä tukijoukkoineen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tarjolle kaksikko on tuonut niin monensorttista karkkia kuin tiskirättiä – ajatusten lisäksi, totta kai. Ja ajatuksia ehdokkaat itse ovat täältä myös haalimassa.

– Vaaleissa parasta on ihmisten kohtaaminen. Saa ideoita, kuulee ehdotuksia siitä, miten asioiden pitäisi olla, Kivimäki Wilders sanoo.

Terän missiona puolestaan on selvittää, mitä ihmiset eri puolilla Turkua oikein ajattelevat "nykymenosta". Kyse on palvelutyöstä, hän mieltää.

Selvittämättä jää tällä kertaa, mikä tavan kansalaisista olisi vaaleissa parasta palvelua.

Lue myös:

Kuinka kävi hallituksen kahdeksan vaalilupauksen? Kokeile, osaatko arvioida, mitkä toteutuivat ja mitkä eivät

Yksituumaisuus puolustuksesta näkyy vaalilinjauksissa – Suomen ja Ruotsin hyvin tunteva valtio-opin professori: "Suomessa on tärkeämpää liittyä Natoon nyt kuin korostaa ilmaisunvapautta"