Karpalotie Vasaramäessä on poikki liikenteeltä vesihuoltolinjojen saneeraustöiden takia Mustikkatien ja Lehmustien välillä. Tonteille ajo on sallittu. Työn on arvioitu valmistuvan huhtikuun loppuun mennessä. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.