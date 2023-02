Teknologiateollisuuden lakko päättyy, toimihenkilöille uudet työehtosopimukset

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden lakko ja ylityökielto päättyvät, kun Teknologiateollisuuden työnantajat ja Ammattiliitto Pro hyväksyivät torstai-iltana saavutetun neuvottelutuloksen uudesta työehtosopimuksesta. Myös lauantaina uhkaamassa ollut lakon kolmas vaihe väistyy.

Palkkoja korotetaan ensimmäisenä vuonna 3,5 prosentin kustannusvaikutuksella ja toisena vuonna 2,5 prosentin kustannusvaikutuksella. Lisäksi kaikille maksetaan vuonna 2023 kertaerä.

Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo tiedotteessa, että sopimus on kustannusvaikutukseltaan samanlainen kuin mitä tällä sopimuskaudella on jo sovittu.

Pron teknologiateollisuuden sopimuksen piirissä on noin 28 000 toimihenkilöä. Se on Pron suurin toimihenkilösopimus. Pron suunnittelu- ja konsulttialansopimuksen piirissä on noin 6 000 toimihenkilöä.