Alkoholijuomien myynti laski yli kolme prosenttia, alkoholittomien myynti nousi saman verran

TIMO JAKONEN

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kertoo, että korkea verotus on saanut ihmiset tilaamaan juomat netistä ja tuomaan matkustajatuontina Virosta.– Oluen myynti on laskenut useita vuosia, kun samaan aikaan matkustajatuonti on kasvussa ja netistä tilataan enimmäkseen nimenomaan olutta, sanoo Loikkanen.