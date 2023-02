Turun hyvän rakentamisen palkinto Turun toripaviljongeille, Kakolanmäen poistoputki sai kunniamaininnan

Turun hyvän rakentamisen palkinto 2022 myönnettiin kauppatorin Toripaviljongeille. Palkinnosta päätti Turun kaupunkikuvatyöryhmä. Kauppatorin kolme toripaviljonkia yhdistävät maanalaisen pysäköinnin torikannelle sekä toimivat liiketiloina kauppatorilla.

Tänä vuonna jaettiin myös kunniamaininta Kakolanmäen poistoputkihankkeelle.

Perusteluissa mainitaan kuinka Toripaviljonkien kunnianhimoinen arkkitehtuuri on toteutunut rakennuksissa viimeistellysti.

Toripaviljongit ovat rakennuksina tyylikkäitä, paikkaan sopivia ja muodoltaan omaperäisiä sekä kunnianhimoisia. Ne sijoittuvat keskeiseen kaupunkitilaan ansiokkaasti ja elävöittävät aluetta uudella tavalla.

Lisäksi kerrotaan, että liiketilat sekä terassit avautuvat vapaasti torimaisemaan ja lasin, puun ja teräksen yhdistelyllä sekä katosten ja tilojen avoimuudella välittyy keveyden tunne.

Turun seudun puhdistamo Oy:n poistoputkihanke palkittiin kunniamaininnalla, joka on toteutettu maanalaisella tunkkaustekniikalla, jolloin on pystytty välttämään maanpinnan aukikaivuuta sataman suunnasta Kakolanmäelle. Tunnelointi on edellyttänyt aukikaivuuta vain aloitus- ja lopetuskaivannoissa ja näin toteutettuna poistoputkihanke on aiheuttanut mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja asutukselle. Lisäksi tekniikan hiilijalanjälki ja energiankulutus ovat olleet huomattavasti pienempiä kuin aukikaivuutekniikalla. Etuna on ollut myös se, että puhdistamo on toiminut normaalisti rakentamisen aikana. Pansiontien vartta on pystytty samanaikaisesti rakentamaan ja puusto on pystytty säästämään. Poistoputki on louhittu jätevedenpuhdistamolta Pansiontielle ja tästä eteenpäin tunneloitu satama-altaaseen. Poistoputken koko pituus on 804 metriä ja se on kolme metriä halkaisijaltaan.