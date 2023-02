AFTER PARTY -RYHMÄ

Turun Linnanniemen seutua suunnitellaan tällaiseksi, kun uusi terminaali valmistuu ja satamaraide on siirretty. Kuvassa on taannoisen kansainvälisen ideakilpailun voittaja. Kuvassa näkyvä uusi silta on kuitenkin karsittu suunnitelmista.