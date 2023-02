Turku haluaa tukea yrityksiä lisäämään kauppaa Yhdysvaltoihin, maaliskuussa tilaisuus yrityksille

Turku on mukana Suomen johtavien talousalueiden kehittäessä Yhdysvaltojen kauppaa F-35 -hävittäjähankintojen myötä. Amerikkalaiset ovat puolustusteollisuuden lisäksi kiinnostuneita Suomen monipuolisesta osaamisesta ja kriittisestä teknologiasta älyinfrasta digitalisaatioon, kyberturvallisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräisen mukaan syntyneet hävittäjäkaupat avaavat turkulaisille ja suomalaisille yrityksille ainutlaatuisia tilaisuuksia kehittää Yhdysvaltojen kauppaa. Turun alueen osaaminen teknologiayritysten ja meriklusterin osalta riittää Kyynäräisen mukaan siirtyä toimimaan uudelle markkina-alueelle.

Turku, Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere ja Vantaa ovat yhdessä Elinkeinoelämän Keskusliiton, Business Finlandin ja ulkoministeriön kanssa käynnistäneet EK:n johtaman Gateway to US Industrial Platforms -hankkeen. Hankkeen vetäjäksi on valittu pitkän uran puolustusteollisuuden kansainvälisillä markkinoilla muun muassa Patrialla ja Valmetissa tehnyt Martti Wallin.

Turku Science Park Oy toimii hankkeen alueellisena koordinaattorina palveluväylän osalta.

– Järjestämme maaliskuussa yhdessä Martti Wallinin kanssa alueellisen tilaisuuden yrityksille. World Trade Center -verkosto on myös vahvasti kiinni vientiverkostojen rakentamisen osalta, Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Tom Palenius sanoo tiedotteessa.

Hankkeessa korostuu julkisten toimijoiden ja yritysten välinen uudenlainen yhteistyö, jota EK ja johtavat kaupungit ovat olleet kehittämässä. Mallia on otettu jo aikaisemmin F-35 -hankintoja tehneiltä Tanskalta ja Norjalta, jotka loivat Lockheed Martinin kanssa toimintatavan, jossa säännöllisesti kartoitetaan mahdollisuuksia syventää yritysten kaupallista ja teknologiasta yhteistyötä. Tämän mallin mukaisesti myös Suomen on tarkoitus toimia.