LILLI JOKELA

Pyhärantalainen Hanne Pihala kuvaa pulan henkilökohtaisista avustajista näkyvän vammaisen lapsen perheen arjessa kaiken aikaa. "Kun Juusolla on hyvät avustajat, pelkää kauanko saamme heidät pitää. Vaikeinta on silloin, kun tietää, ettei avustajalla ole kaikki kunnossa, mutta et voi puuttua suoraan", Pihala sanoo.