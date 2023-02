Yle Puhe -radiokanava suljetaan vuonna 2024

Ylen hallintoneuvosto päätti lopettaa Yle Puhe -radiokanavan kokouksessaan tisitaina 7.helmikuuta. Radiokanava hiljenee kevääseen 2024 mennessä.

Päätöksen taustalla on mediankäytön muutos. Mediaa kulutetaan yhä enemmän verkossa perinteisten radio- ja tv-kanavien sijaan. Yle Puhe on pienin Ylen suomenkielisistä valtakunnallisista radiokanavista. Sen viikkotavoittavuus on vain muutaman prosentin luokkaa. Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilan mukaan panostus huoltovarmuustehtäviin, kiristyvä taloustilanne ja inflaatio vaikuttavat Ylen talouteen. Ylä-anttila kertoo, että jakelukustannusten tehostaminen nykyisessä tilanteessa on vastuullista verorahojen käyttöä

– Siirrämme radiokanavan jakelukuluja sisältöihin. Tarjoamme suomalaisille tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin sivistävää ja viihdyttävää puheohjelmaa, sanoo Ylä-Anttila tiedotteessa.

Tällä hetkellä Yle Puheen ohjelmisto koostuu Yle Areenaan tehdyistä podcasteista, muiden kanavien ohjelmien uusinnoista sekä radiourheilusta. Jatkossa Yle Puheessa kuultuja sisältöjä löytyy edelleen Yle Areenasta ja muilta radiokanavilta. Radiourheilua uudistetaan niin, että urheilusisällöt ovat kuultavissa entistä laajemmalle yleisölle Yle Areenassa ja Yle Radio Suomessa.

Päätös on jatkumoa Ylen digitaalisen julkaisun kehittämiselle. Ylen hallintoneuvosto laati viime vuonna ennakkoarvion Radiomedian pyynnöstä Ylen verkossa julkaistavasta äänisisällöstä. Päätöksen mukaan äänisisällöt verkossa ovat oleellinen osa Ylen tehtävää.