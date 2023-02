Pron lakko alkaa teknologiateollisuudessa, sovintoehdotukselle ei ollut edellytyksiä

Ammattiliitto Pron lakko alkaa keskiviikon vastaisena yönä teknologiateollisuudessa. Sovittelija Jukka Ahtela yritti ratkoa työriitaa vielä tiistai-iltana, mutta edellytyksiä sovintoehdotuksen tekemiselle ei ollut.

Pron toinen, kolmen vuorokauden mittainen lakko alkaa keskiviikon vastaisena yönä puolilta öin 18 teknologiayrityksessä. Lakon kolmas vaihe uhkaa heti perään 48 teknologiayrityksessä. Tämä lakko alkaisi 11. helmikuuta ja jatkuisi 17. helmikuuta saakka, jos sopua työriitaan ei sitä ennen löydy.

– Lakon alkaminen on erittäin valitettavaa. Sovun olisi toivonut löytyvän, kun teknologiateollisuuden työntekijäryhmällekin saatiin jo uusi työehtosopimus. Sovittelua jatketaan torstaina, toivottavasti ratkaisu löytyy mahdollisimman nopeasti, sanoo tiedotteessa neuvottelupäällikkö Mika Lallo Teknologiateollisuuden työnantajat ry:stä.

Prolla on voimassa myös teollisuutta sekä suunnittelu- ja konsulttialaa koskeva ylityökielto.

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä on yleissitovuus huomioon ottaen noin 22 000 toimihenkilöä.

Kemianteollisuuden ja Ammattiliitto Pron kemianalan toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta puolestaan saavutettiin tänään neuvottelutulos. Neuvottelutulos menee vielä molempien tahojen hallintojen hyväksyttäväksi keskiviikkoaamupäivän aikana.

Sopimuksen piirissä on noin 9 000 toimihenkilöä. Ammattiliitto Pro on ilmoittanut kolmen päivän lakon uhasta kemianteollisuuden 10:een yritykseen ajalle 13.–15.2.2023. Lisäksi Ammattiliitto Pro on ilmoittanut myös sopimusalalle ylityökiellosta 30.12023–10.2.2023 väliselle ajalle. Mikäli liittojen hallinnot hyväksyvät saavutetun neuvottelutuloksen, peruuntuvat ilmoitetut lakot ja ylityökiellot.