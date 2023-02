Yes in my backyard

Pidetään huoli omista asioista vaan eikä vinguta toisten projekteista. Rakentaminen kohdistuu pääasiassa entisille joutomaille ja teollisuusalueille. Tiivistysrakentaminen samalle tontille usein taloyhtiön aloitteesta.





Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.