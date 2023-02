Suomalaiset intoutuivat lahjoittamaan Roosa nauha -keräykseen ennätyssumman – "Tulos on käsittämättömän upea ponnistus koko Suomen kansalta"

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä saavutettiin kaikkien aikojen ennätystulos, kun yksityishenkilöt ja yritykset lahjoittivat suomalaisen syöpätutkimuksen hyväksi viisi miljoonaa euroa. Keräyksellä pyrittiin saamaan kasaan vähintään 3,7 miljoonaa euroa, mutta vaikeista taloudellisista ajoista huolimatta suomalaiset intoutuivat lahjoittamaan avokätisesti.

– Tulos on käsittämättömän upea ponnistus koko Suomen kansalta ja kaikilta yrityskumppaneiltamme. Nyt on oikea hetki kiittää kaikkia keräykseen osallistuneita ja upean tuloksen mahdollistaneita lahjoittajia, yrityksiä, vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita. Vaikeista ajoista huolimatta me suomalaiset tuemme kotimaista syöpätutkimusta valtavalla tahdolla ja yhtenä rintamana. Teimme yhdessä tämän historiallisen tuloksen, kiittelee Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.

– Roosa nauha -kampanjan ennätystulos myönnetään apurahoina maan vaikuttavimmille syöpätutkimuksille ja parhaimmille syöpätutkijoille tämän vuoden marraskuussa, Meller jatkaa.

Suomen merkittävimmän yksityisen syöpätutkimuksen rahoittajan, Syöpäsäätiön, Roosa nauha -keräyksellä on kerätty varoja vuodesta 2003 alkaen. Tämän vuoden keräys alkoi 22. syyskuuta ja päättyi lokakuun 2022 lopussa.

Valtaosa keräyksen tuotoista tuli rintanauhojen ja kampanjatuotteiden myynnistä. Roosa nauhoja ja rannekkeita myytiin yli 400 000 kappaletta ja yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotteiden myynnillä kerättiin yli 1,1 miljoonaa euroa.

– Syöpä koskettaa jollain tavalla lähes kaikkia suomalaisia ja keräyksen huipputulos tekee sen todella näkyväksi. Olen otettu ja kiitollinen siitä, että suomalaiset luottavat tieteeseen ja haluavat osallistua konkreettisesti syöpätutkimuksen tukemiseen. Kaikkia syöpiä ei voida vielä parantaa, mutta meillä on toivoa. Roosa nauha -keräys ja sille tehdyt lahjoitukset hyödyttävät kaikkia syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, sanoo Roosa nauhan ja rannekkeen suunnittelija Maria Veitola.

Suomalainen syöpätutkimus on maailmanluokan tasoa, mutta huippututkijat ovat huolissaan rahoituksen jatkuvuudesta. Tutkijoiden tavoitteena on kehittää uusia, tehokkaampia hoitokeinoja syöpään sekä vähentää syöpäkuolemia.

Koska uudet innovaatiot vaativat pitkäjänteistä tutkimusta, rahoituksen jatkuvuus on tutkimukselle elinehto. Yksityisten lahjoittajien ja Syöpäsäätiön tuki on suomalaiselle syöpätutkimukselle välttämätöntä.

– Oli ilo olla mukana Roosa nauha -kampanjassa, koska tutkimusrahoituksen turvaaminen on meille tutkijoille niin tärkeää. On hienoa huomata, miten monet ihmiset haluavat auttaa turvaamaan työmme jatkumisen ja siten mahdollistaa uusien hoitomuotojen kehityksen syöpiin, joihin tehokasta hoitoa ei vielä tunneta. Tämä luo uskoa tulevaan, että jonain päivänä syöpä voidaan hoitaa yksilöllisellä tasolla, sanoo syöpätutkija Pauliina Munne Helsingin yliopistosta.