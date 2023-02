Lapsiin kohdistuu yhä useammin seksuaaliväkivaltaa internetissä – nuorimmat uhrit ovat olleet alle kouluikäisiä

Lapsiin ja nuoriin kohdistuu nykyisin huomattavasti aiempaa enemmän seksuaaliväkivaltaa verkossa, varoittaa Pelastakaa Lapset ry. Järjestö huomauttaa, että useassa mediassa uutisoidussa rikostapauksessa ja kansainvälisissä selvityksissä nuorimmat rikoksen kohteeksi joutuneet lapset ovat olleet jopa 3–6-vuotiaita.

Etenkin lasten itsensä kuvaaman materiaalin määrä lisääntyi viime vuoden aikana. Pelastakaa Lasten Nettivihje-toiminnon vuonna 2022 analysoimasta laittomasta materiaalista 28 prosenttia oli lapsen itsensä kuvaamaa materiaalia, jossa lapsi toimii seksuaalisella tavalla kameran edessä. Ero edelliseen vuoteen on huomattava, jolloin vastaava määrä oli vain 1,6 prosenttia.

Kyseisen kaltaisessa materiaalissa aikuinen on saattanut pyytää lasta esimerkiksi voimistelemaan tai tanssimaan kodinomaisessa ympäristössä, kuten omassa huoneessaan tai kylpyhuoneessa. Aikuinen on voinut myös ohjata lasta riisuutumaan ja jäämään tiettyihin asentoihin niin, että lapsen intiimialueet näkyvät. Lisäksi lasta on saatettu pyytää tekemään seksuaalisia tekoja itselleen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– On selvää, että tähän on puututtava. Pienet lapset eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa. He viettävät silti aikaa somessa ja ovat vaarassa joutua seksuaaliväkivallan uhriksi. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että lapsi osaa toimia turvallisesti netissä. Lapsen tietoa omasta kehosta, sen yksityisyydestä ja omista rajoista tulee opettaa pienestä pitäen. Lapset tarvitsevat tutkittuun tietoon perustuvaa seksuaalikasvatusta, Pelastakaa Lasten Nettivihjeen asiantuntija Janita Tasa sanoo järjestön tiedotteessa.

Vuonna 2021 toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksan prosenttia 10–11-vuotiaista lapsista oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisimmän vuoden aikana, kun vielä vuonna 2019 lukema oli puolet vähemmän. Seksuaaliväkivallan kokemuksista vuoden 2022 lapsiuhritutkimuksessa kertoi kahdeksan prosenttia yhdeksäsluokkalaisista tytöistä, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Lapsiuhritutkimuksessa puolet tytöistä kertoi tekijän olleen hänelle ennestään tuntematon.

– Lapsen taitoja sanoa ’ei’ ja poistua tilanteista tulee lisätä. Tämä ei tarkoita, että seksuaaliväkivaltatilanteessa lapsi olisi vastuussa. Näin ei koskaan ole. Vastuu on aina aikuisella. Parasta suojelua lapselle on, että aikuinen ei missään tilanteessa kohdista lapseen väkivaltaa, Janita Tasa sanoo.