Yle: Poliisi selvittänyt osan Turun putkilukkovarkauksien tekijöistä

Poliisi on onnistunut selvittämään osan putkilukkovarkauksien takana olevista tekijöistä, kertoo Yle.

Turun Sanomat kertoi syyskuussa rikollisten saaneen haltuunsa lähes kaikkien kerrostaloyhtiöiden putkilukkojen avaimen Turussa. Rikollisilla oli pääsy ainakin kyseisten taloyhtiöiden yleisiin tiloihin ja huoltotiloihin, mutta ei asuntoihin. Turku Energia teki rikosilmoituksen joko varastetusta tai kopioidusta putkilukon avaimesta.

Putkilukko on rakennuksen seinässä oleva avainsäilö, jossa säilytetään tyypillisesti kiinteistön reittiavainta. Reittiavaimella rakennuksessa asioivat ulkopuoliset toimijat, kuten asentajat ja korjaajat, pääsevät esimerkiksi rappukäytävään ja sitä kautta kiinteistön teknisiin tiloihin, kuten hissi-, lämpö-, sähkö- ja datakeskukseen.

Yle kertoo, että yksi tapauksista on nyt edennyt syyteharkintaan ja yhden rikoksen osalta esitutkinta on kesken. Syyteharkintaan edenneessä tapauksessa rikosnimikkeenä on varkaus.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Juha Heino kertoo Ylelle, että ensimmäiset kuusi rikosilmoitusta tehtiin vuoden 2022 kesään mennessä, sittemmin syksyn aikana on tullut vielä kaksi rikosilmoitusta lisää.

– Näistä osassa tekijä on selvitetty ja osassa tekijöitä ei ole tunnistettu. Tapauksissa on siis ollut eri tekijöitä, joilla ei ole ilmeisesti yhteyttä toisiinsa, Heino sanoo Ylen haastattelussa.

Poliisi kertoi myöhemmin, että tekoihin liittyen epäiltynä on ollut kaikkiaan kolme henkilöä ja poliisi on myös kuullut heitä.

Varkaudet ovat kohdistuneet kellarikomeroihin. Poliisin mukaan anastetun omaisuuden arvo on vähäinen.