Turun keskusta-alueella kaadetaan huonokuntoisia puita tällä ja ensi viikolla.

Puiden kaatotyöt aloitetaan Runeberginpuistossa tiistaina. Puiston läntisestä päästä joudutaan kaatamaan suurikokoinen ja vanha lehtosaarni. Kaupunki kertoo, että puun kuntoa on seurattu jo pidemmän aikaa ja puun turvallisuuden parantamiseksi on tehty hoitoimenpiteitä. Nyt viimeisimmän ultraäänellä tehdyn kuntoarvioinnin tuloksen mukaan puun tyvi on lahonnut liian pitkälle ja puun rakenteellinen kestävyys on heikentynyt merkittävästi.

– Puun kestävyys myrskysäissä ei ole enää luotettava ja tästä syystä puu joudutaan kaatamaan, kertoo Turun kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden puuasiantuntija Aki Männistö tiedotteessa.

Itäinen Pitkäkatu 27:n kohdalta kadun reunalta kaadetaan jalavanpakurin lahottama vuorijalava. Puun latvusta on leikattu useita kertoja voimakkaasti, mutta nyt laho on niin pitkällä, että hoitotoimenpiteillä puun säilyttäminen ei ole enää mahdollista. Kaatotyö alkaa torstaiaamuna.

Barkerinpuistosta joudutaan kaatamaan kolme okakuusta. Kaatotyö tehdään ensi maanantaina. Puut kasvavat viereisen kerrostalon läheisyydessä ja talon asukkaat ovat toivoneet puiden poistamista.

Kaatotyöt aiheuttavat tilapäisiä häiriöitä alueiden kulkuyhteyksissä.

Kohteet urakoi Desentti ja työn on tilannut Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus.

Katso puiden sijainti kartalta.