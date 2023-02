Törkeästä tietomurrosta epäilty mies on otettu kiinni tänään Ranskassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla, kertoo keskusrikospoliisi. Poliisi etsintäkuulutti epäillyn lokakuussa 2022.

25-vuotiasta Aleksanteri Kivimäkeä epäillään Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietomurrosta.

Poliisi käynnistää välittömästi toimenpiteet epäillyn luovuttamiseksi Suomeen, ja yhteistyö ranskalaisviranomaisten kanssa tulee olemaan tiivistä. Ranskan poliisi vastaa epäillyn säilyttämisestä niin kauan, kunnes hänet luovutetaan Suomeen.

Epäilty vangittiin poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa lokakuussa todennäköisin syin epäiltynä törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Samalla hänestä tehtiin eurooppalainen pidätysmääräys ja hänet etsintäkuulutettiin.

– Kiinniotto on jo pitkään kestäneen kansainvälisen yhteistyön ja poliisin oman tiedonhankinnan tulos. Luovutusprosessin aikataulu riippuu monesta seikasta, joten tässä vaiheessa on haastava arvioida, milloin epäilty saadaan Suomeen. Kun epäilty on luovutettu Suomeen, asiassa tulee järjestää Suomessa uusi vangitsemiskäsittely. Tavoitteena on päästä kuulustelemaan epäiltyä mahdollisimman pian, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen kommentoi Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

