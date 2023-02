Turkulainen 12-vuotias esikoiskirjailija haluaa inspiroida muita ei-valkoisia saavuttamaan unelmansa

Fakta

Kirjaston lukuvinkit

Turun kaupunginkirjaston nuorten palveluiden tiiminvetäjä Merja Lundén valitsi vinkkejä kirjoista, joissa näkyy monipuolinen representaatio. Kirjat ovat pääsääntöisesti suunnattu yläkoululaisille.

Kalynn Bayron: This poison heart.

Faridah Àbíké-Íyímídé: Ace of spades.

Benjamin Alire Sáenz: Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe.

Elizabeth Acevedo: Kaikilla mausteilla.

Emiko Jean: Tokion prinsessa ja jatko-osa Tokion prinsessa: suuria unelmia.

Aiden Thomas: Hautausmaan pojat.

Pohjolainen Oona & Sevimli Adile: Kärsimyskukkauuteaddiktio.

Angie Thomasin kirjat.

Kirjastossa toimii POC-lukupiiri (Instagramissa @poc_lukupiiri) joka keskittyy nostamaan POC-kirjailijoiden teoksia esiin.