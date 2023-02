Ministeri Ohisalo: Hallitus on päättänyt isosta metsiensuojelupaketista

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo, että hallitus on päättänyt suojella noin 30 000 hehtaaria valtion metsiä. Metsiä siirretään talouskäytöstä suojelun piiriin. Ohisalo luonnehtii päätöstä historialliseksi. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa.

Suojeltavien metsien laskennallinen arvo on arviolta yli 100 miljoonaa euroa. Suojeluun saadaan Ohisalon mukaan yli 50 kohdetta eri puolelta Suomea.

– Keskustelua on käyty siitä, pitäisikö Metsähallituksen ehkä laskea tulostavoitetta eli että hakkuita olisi vähemmän. Toki tämä on osa myös tätä kokonaisuutta, mutta seuraavan hallituksen arvioitavaksi jää Metsähallituksen tulostavoitteen joko pienentäminen tai ehkä nykyisellään pitäminen. On selvää, että hakkuut ovat olleet liian korkealla tasolla jo pitkään.

Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa torstaina lisäbudjettiesityksen yhteydessä.

– Kerran suojeltu on aina suojeltu, Ohisalo sanoi.

Asiasta kertoi aiemmin omiin tietoihinsa pohjaten Iltalehti.

Lisätalousarvion hyväksymisestä päättää lopulta eduskunta.