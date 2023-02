Neljässä Turun koulussa on viime vuonna järjestetty LuomisLabra-nimellä kulkevaa herätysliikkeen toimintaa, kertoo Yle. Turun kaupunki on ohjeistanut kouluja pidättäytymään yhteistyöstä aatteellisten toimijoiden kanssa. Tilaisuuksien takana on evankelisluterilaisen kirkon sisäinen konservatiivinen herätysliike Kansanlähetys.

Turun perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen kertoo Ylelle, että asiasta on tullut yksittäisiä yhteydenottoja koululaisten vanhemmilta. Tuomisen mukaan herätysliikkeen toiminta kouluissa on tiedossa ja sitä on kartoitettu.LuomisLabra-toiminta on tapahtunut koulupäivien aikana uskontotunneilla ja osa koulun ulkopuolisina seurakunnan järjestäminä kerhoina, joista on tiedotettu koululaisten huoltajia.

Kristillisen medialiiton julkaisema Seurakuntalainen-lehti kertoo tuntien olevan suunnattu alakoululaisille ja ne yhdistelevät uskontoa ja tiedettä laboratoriokokeiden avulla.