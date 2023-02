Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai torstaiaamuna kello 10.30 hälytyksen Turun Telakkakadulle. Hälytys on annettu koodilla suuri liikennevälinepalo.

Paikalle on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Turun Sanomien saamien tietojen mukaan palo on syttynyt Meyer Turun telakalla rakenteilla olevassa Icon of the Seas -aluksessa ja työntekijöitä on pyydetty poistumaan alukselta.

Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö kertoo kello 10.50, että alkutietojen mukaan palo olisi sammunut. Pelastuslaitos on paikalla varmistamassa tilannetta.

Uutista päivitetty kello 10.56 päivystävän päällikön tiedoilla.

Uutista päivitetty kello 11.09 aluksen tiedoilla.

Uutinen päivittyy.