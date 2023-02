Suomalainen on tunnetusti uskollinen sinapilleen, mutta Matin Mainion yrittäjät lupaavat petrata, jotta kuluttajat vaihtaisivat sen toisen

Vinkkaa kiinnostavasta tekijästä, yrittäjästä tai yrityksestä. Olemme kiinnostuneita kuulemaan heistä, joilla on erityinen ammattitaito, syvä näkemys omaan alaan ja työelämään, menestystarina tai kova palo yrittämiseen. Lähetä vinkkisi osoitteeseen ts.talous@ts.fi

Sinappi on Suomessa pirun vakava asia. Lähes jokaisella on mielipiteensä siitä, mikä on se oikea. Yksi tykkää makeasta, toinen väkevästä ja kolmas ranskalaistyylisestä dijonista. Oman grillimakkaran t...