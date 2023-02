Turkulaisväitös: Sydänläppien bakteeritulehdukset ovat lisääntyneet Suomessa nuorilla aikuisilla, sairastuneiden kuolleisuus on korkea

Lääketieteen lisensiaatti Elina Ahtelan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvisi, että sydänläppien bakteeritulehdukset ovat lisääntyneet Suomessa nuorilla aikuisilla. Tutkimuksessa havaittiin myös, ettei taudin kuolleisuus ole vähentynyt, vaikka hoitomenetelmät ovat ajan kuluessa kehittyneet.

Infektiivinen endokardiitti on sydämen sisäkalvon eli pääasiassa sydänläppien, henkeä uhkaava infektio, jonka aiheuttaa bakteeri tai harvoin sieni.

Endokardiittia aiheuttava bakteeri voi päästä verenkiertoon esimerkiksi iholta haavojen tai kanyylien kautta tai huonosti hoidetun suun limakalvoilta. Suonensisäisten huumeiden käyttö on endokardiitin merkittävä riskitekijä.

Väitöstutkimukseen sisältyi endokardiittipotilaat kaikista Suomen 38:sta endokardiittia hoitavasta sairaalasta vuosilta 2005─2014. Tutkimusjakson aikana todettiin yhteensä 2 611 endokardiittitapausta 2 331 potilaalla.

– Ilmaantuvuuden kasvu nuorilla aikuisilla voi liittyä suonensisäisten huumeiden käyttöön. Suomessa on todettu huumeiden ongelmakäytön lisääntyneen koko 2000-luvun. Valtaosa huumeiden käyttäjistä on nuoria aikuisia. Toinen mahdollinen selitys ilmaantuvuuden kasvulle on se, että endokardiitteja todetaan enemmän diagnostiikan kehityttyä, Ahtela pohtii.

Tutkimusjakson aikana nuorilla aikuisilla endokardiitin ilmaantuvuus kasvoi, mutta vanhemmassa väestössä ilmaantuvuus pysyi vakaana. Toinen merkittävä löydös oli se, että endokardiitin kuolleisuus pysyi muuttumattomana tutkimusjakson aikana. Taudin ilmaantuvuuden havaittiin kasvavan iän myötä. Miehillä oli 2,5-kertainen riski sairastua endokardiittiin naisiin verrattuna.

Ahtela totesi myös, että 10 prosenttia endokardiittipotilaista kuoli sairaalahoidon aikana. Endokardiittidiagnoosia seuraavan kymmenen vuoden aikana kuoli lähes 50 prosenttia potilaista. Lyhyen aikavälin kuolleisuudessa ei ollut eroa naisten ja miesten välillä, mutta pitkän aikavälin kuolleisuus oli naisilla korkeampi. Huomionarvoinen havainto oli, että lähes puolelle endokardiittipotilaista oli tehty edeltävän puolen vuoden aikana jokin merkittävä terveydenhuollon toimenpide, esimerkiksi sydän- tai maha-suolikanavan toimenpide, tai he olivat olleet sairaalahoidossa.

LL Elina Ahtela esittää väitöskirjansa ”Infective Endocarditis in Finland” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa Osmo Järvi -luentosalissa 10.2.2023 kello 12 (

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Eeva Ruotsalainen (Helsingin yliopistollinen keskussairaala) ja kustoksena professori Jarmo Oksi (Turun yliopisto). Väitöksen alana on kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede.