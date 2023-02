Lounais-Suomen poliisin mukaan pahoinpitelyt ja väkivaltarikokset ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella. Pahoinpitelyrikosten kerrotaan lisääntyneen yli 21 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Vuonna 2022 Lounais-Suomen poliisin tietoon tuli yhteensä noin 4 700 pahoinpitelyrikosta. Viime vuoden tilastoissa yhä useampi poliisin tietoon tullut pahoinpitely tapahtui yleisellä paikalla. Koronavuosina pahoinpitelyt painottuivat yksityisiin paikkoihin, kuten koteihin.

Lounais-Suomen poliisi kirjasi viime vuonna 2 101 yleisellä paikalla tapahtunutta pahoinpitelyä. Se on 17,5 prosenttia enemmän kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019. Koronatilanteen hellittäminen ja koronarajoitusten poistuminen selittävät kasvua osittain, mutta poliisin mukaan on myös nähtävissä, että nuorten kynnys väkivaltaan konfliktitilanteissa on madaltunut selvästi.

Viime vuonna Lounais-Suomessa poliisille ilmoitettiin 455 henkeen ja terveyteen kohdistunutta rikosta, jossa epäilty tekijä oli alle 15-vuotias. Vuoteen 2021 verrattuna määrä on 43 prosenttia suurempi ja jopa 2,5-kertainen vuoteen 2018 verrattuna.

Lounais-Suomen poliisi on reagoinut tilanteeseen lisäämällä valvontaa kaduilla alueen suurimmissa kaupungeissa.

Tehovalvonta alkoi poliisin mukaan tuottaa tulosta syksyn aikana ja sitä jatketaan myös vuonna 2023.