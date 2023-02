Kauppatori

Painumat?

Tämä on yksi kysymysmerkki lisää?

Miksi näin on käynyt?

Onko niin, että pohja ei ole kunnolla laitettu ja päällä ajettu liian raskaalla kuormalla.

Aikanaan alkoi tämä jo Myllysillasta kun ajettiin siltatäyteen raskaita ajoneuvoja.

Eikä rakenteet tarpesi kuivuneet.

Se on selvä, että kaikki pitä korjata.

Mutta vastuu on rakentajalla tai alihankkijoilla?

Vaan miten on?

Tori pitä keväällä olla kunnossa ilman monttuja tai muita häiriöitä

