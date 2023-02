Eduskunta äänestää translaista keskiviikkoiltapäivällä

Eduskunta päättää keskiviikkoiltapäivällä Suomen transihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta. Eduskunta käsittelee esitystä uudeksi translaiksi eli laiksi sukupuolen vahvistamisesta kello 14 alkavassa täysistunnossaan.

Lakia pidetään merkittävänä edistysaskeleena Suomen yhdenvertaisuudelle, sillä nykyistä transihmisten oikeuksia koskevaa lakia pidetään auttamattomasti vanhentuneena. Uusi laki erottaa toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen lääketieteellisestä sukupuolen korjausprosessista. Uuden lain myötä täysi-ikäinen voi korjata sukupuolensa oman hakemuksen perusteella ilman lääkärin lausuntoa. Näin ollen laista poistuu vaatimus psykiatrisen diagnosointiprosessin läpikäymisestä sekä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Tähän asti sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut, että ihminen on pystynyt osoittamaan, että hänet on steriloitu tai että hän on muusta syystä täysin lisääntymiskyvytön. Suomea on kannustettu päivittämään lainsäädäntöään niin Euroopan neuvoston kuin YK:nkin riveistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Translakia on pyritty uudistamaan useiden hallitusten aikana. Sen odotetaan menevän läpi, jos riittävän suuri osa keskustalaisista ja oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajista äänestää sen puolesta. Hallituspuolueet Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp kannattavat lakiesitystä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan hyväksymä mietintö eteni eduskuntaan 19. tammikuuta. Käsittely valiokunnassa poiki polemiikkia hallituksessa, kun valiokunnan keskustapuolueen jäsenet eivät antaneet tukeaan esitykselle. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan keskustan kansanedustajien toiminta valiokunnassa ei ollut hallituksen yhteisten pelisääntöjen mukaista.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa ajavat ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet eduskunnan suuressa salissa tammikuun lopulla käytyä keskustelua transihmisistä ja uudesta lainsäädännöstä raadollisena ja loukkaavana. Setan ja Transjärjestöjen lähettämässä tiedotteessa todetaan, että eduskunnassa on lietsottu pelkoa lakiuudistuksen avaavan ovia seksuaaliselle ahdistelulle sukupuolitetuissa tiloissa, kuten yleisissä wc- ja pukuhuonetiloissa, asevelvollisuuden välttelylle ja muulle rikolliselle toiminnalle.

Myös hallituspuolueiden kansanedustajat ovat pahoitelleet eduskunnassa käytyä satuttavaa keskustelua.

– Tällaiset uhkakuvat ovat kaukaa haettuja, eikä translakiesityksessä ole mitään edellä mainittua mahdollistavia porsaanreikiä, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

Setan mukaan keskiviikkona käsiteltävä lakiesitys on huomattava parannus, muttei silti ongelmaton. Transjärjestöt pitävät merkittävänä puutteena vaatimusta täysi-ikäisyyttä sukupuolen vahvistamiseksi. Sen katsotaan jättävän huomiotta lasten oikeuksia.