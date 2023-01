AKT antoi lakkovaroitukset satamien ahtaustyöhön ja kolmelle autoliikenteen sopimusalalle

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT antaa lakkovaroituksen satamiin, kuorma-autoalalle, säiliö- ja öljytuotealalle sekä terminaalitoiminta-alalle. Jos ratkaisuun ei päästä, AKT:n lakot alkavat keskiviikkona 15. helmikuuta. Niiden piirissä on noin 9 000 työntekijää.

Ahtausalalle annetaan lakkovaroitus lakon alkamisesta satamissa 15. helmikuuta aamulla klo 6.00 alkaen ja siitä eteenpäin toistaiseksi. Kuorma-auto- sekä säiliö- ja öljytuotealoille annetaan lakkovaroitukset kahden viikon lakosta, joka alkaa 15.2. heti vuorokauden vaihtuessa ja päättyy 21.2. puolilta öin kello 24. Terminaalialalle annetaan lakkovaroitus lakosta 15.2. aamulla kello 6.00 alkaen 22.2. aamuun kello 6.00.

Lakot koskevat kaikkia lakkoon kuuluvilla toimipaikoilla työskenteleviä AKT:n neuvottelemien työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä. Ahtausalaa koskee 1.2. alkaen myös AKT:n aiemmin antama ylityökielto.

Alan työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet pian kaksi kuukautta ilman merkittävää etenemistä.

– Palkankorotuksissa on kysymys ihmisten toimeentulosta tilanteessa, jossa inflaatio on vienyt rajusti ostovoimaa. Neuvotteluissa on lisäksi tärkeitä laadullisia kysymyksiä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Vielä tiistaina neuvotteluja jatkettiin pitkälle iltaan, mutta ratkaisuihin ei päästy. AKT:n useimmat työehtosopimukset päättyvät 31. tammikuuta, jolloin myös työrauhavelvoite loppuu.