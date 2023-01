Ala-Lemun kartanon talviuimapaikalta Kaarinassa on otettu jo kolmet uimavesinäytteet, joissa on havaittu raja-arvot ylittäviä määriä E.coli- ja enterokokki- bakteereita. Myös Hovirinnan uimapaikan uimaveden laatu on heikentynyt, ja siellä 19. tammikuuta otetuissa näytteissä oli raja-arvot ylittävät määrät samoja bakteereja.

Liedon ympäristöterveydenhuollon tiedotteen mukaan ihmisperäistä saastumista ei täysin voida sulkea pois, mutta toisaalta THL:n geenimarkkeritutkimusmenetelmällä positiivinen reaktio voi tulla myös jäniksen ulosteesta.

Myös sateiden ja lumien sulamisvesien mukana voi tulla bakteereja veteen.

Kuusistonsalmesta ei ole pidemmän aikavälin tutkimustuloksia, joten ei ole tiedossa mikä on geenimarkkereiden normaali vaihteluväli näillä uimapaikoilla. Viimeisimmät näytteet on otettu tänään maanantaina.

Terveysviranomaiset kehottavat välttämään sukeltamista näillä talviuimapaikoilla, kunnes uimaveden laatu täyttää laatuvaatimukset. Uiminen näillä paikoilla voi aiheuttaa suolisto- tai silmäoireita.

E-coli- eli Escherichia -bakteeri on ihmisen suolen yleisin bakteeri, joka voi aiheuttaa suolistotulehduksia. Enterokokki-bakteeri on myös normaali ihmisen suolistobakteeri, joka voi aiheuttaa tulehduksia erityisesti niille, joilla on heikentynyt vastustuskyky.