Suomen Purjelaivasäätiö myy kuuluisan Swan-purjealuksensa SY Vahinen. Myymisen syy on, että vuonna 1973 valmistuneen aluksen ylläpito on käynyt säätiölle taloudellisesti liian raskaaksi. Myös ylläpitoon tarvittava työmäärä on merkittävä.

– Vahine on hyväkuntoinen 50-vuotias kaunotar, mutta se vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja korjauksia. Esimerkiksi tiikkikansi pitäisi vaihtaa. Pelkästään sen kustannusarvio on viisinumeroinen summa, sanoo Suomen Purjelaivasäätiön hallituksen puheenjohtaja Henri Sora.

Myyntiin SY Vahine tulee tammikuun lopulla kansainväliselle Swan-veneiden välittämiseen erikoistuneelle Nautor Swan Brokerage -välittäjälle. Aluksen lähtöhinnaksi arvioidaan tulevan 350 000 euroa.

Karibialla tällä hetkellä sijaitseva alus saapuu Suomeen kesällä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Merimiestarinan mukaan SY Vahine on ensimmäinen Swan 65-mallin alus, Suomen Purjelaivasäätiö kertoo tiedotteessa. Virallisiin papereihin merkitty aluksen runkonumero on kaksi, koska sen ensimmäinen omistaja ei taikauskon vuoksi halunnut merkitä sitä numerolle yksi.

Suomen Purjelaivasäätiö on järjestänyt SY Vahinella purjehduksia jo yli kymmenen vuoden ajan. Aluksella on purjehtinut yhteensä tuhansia purjehdusoppilaita.

Turun Sanomat kertoi syksyllä 2020, miten Suomen Purjelaivasäätiön miehistö haki SY Vahinen Karibialta, jonne se oli jäänyt koronaepidemian takia. Alus haluttiin tuoda turvaan ennen hurrikaanikauden alkamista. Kyseessä oli lähes säätiön historian pisin purjehdus, sillä kuudessa viikossa matkaa kertyi 5000 merimailia eli lähes 10 000 kilometriä.

SY Vahinen kevään 2023 purjehdukset järjestetään ennalta sovitusti.

– Vahinen kaltaisten arvoalusten myynnissä saattaa mennä kuukausia, jopa vuosia. Pidämme aluksen hyvässä kunnossa ja purjehdimme sillä niin kauan, kun se on löytänyt uuden hyvän omistajan, Sora toteaa.

Suomen Purjelaivasäätiö tulee jatkossa keskittymään nykyistä vahvemmin kuunari Helenalla järjestettäviin nuorisopurjehduksiin Itämerellä ja Pohjoismaissa. Se selvittää mahdollisuuksia jatkaa seikkailupurjehduksia esimerkiksi Karibialla jollain muulla tavalla, kuten vuokraamaalla aluksia.