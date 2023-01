Yritykset voivat vastedes ilmoittaa kotitalousvähennystiedot verottajalle asiakkaan puolesta

Verohallinto on avannut yrityksille mahdollisuuden ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeutettuja työsuoritteita verottajalle asiakkaan puolesta. Aiemmin yritykset eivät ole voineet tehdä ilmoitusta kotitalousvähennykseen oikeutetusta työstä, vaan kuluttajien on pitänyt hakea vähennystä itse.

– Uusi kotitalousvähennysrajapinta on suuri helpotus esimerkiksi ikääntyneille, joiden ei sen ansiosta tarvitse huolehtia kotitalousvähennyksen ilmoittamisesta itse, vaan työn tehnyt yritys hoitaa ilmoittamisen heidän puolestaan, Verohallinnon rajapintakehitystä koordinoiva Mika Hyyrynen kertoo tiedotteessa.

Kotitalousvähennyksen käyttö on kasvanut kaikissa ikäluokissa, tiedotteessa kerrotaan. Sitä käytetään kotien kunnossapito- ja perusparannustyöhön, erilaisiin kotitaloustöihin sekä hoiva- tai hoitotyöhön. Tänä vuonna kotitalousvähennys on kunnossapito- ja perusparannustyöhön enintään 2 250 euroa henkilöltä. Kotitalous- ja hoivatyöstä enimmäisvähennys on henkilöltä enintään 3 500 euroa. Korkeamman enimmäisvähennyksen saa myös työstä, joka liittyy öljylämmityksestä luopumiseen.

Verohallinto muistuttaa, että asiakkaan ja yrityksen pitää sopia keskenään ilmoituskäytännön muutoksesta. Yrityksen pitää ilmoittaa asiakkaan puolesta vastaavat tiedot, jotka asiakkaan itsensä pitäisi ilmoittaa.

Ilmoittaminen voi myös vaatia muutoksia yrityksen käyttämiin taloushallinto-ohjelmistoihin.