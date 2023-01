Kaupan lakko laajenee 13.helmikuuta, jos sopimusta ei saada sitä ennen, kertoo Palvelualojen ammattiliitto tiedotteessaan. Kaupan alan työriitaa on kuluvalla viikolla soviteltu valtakunnansovittelijan johdolla. Lakko koskee 47 toimipaikkaa ja sen piirissä on noin 4 000 kaupan alan työntekijää. Päätös lakkojen laajentamisesta koskee varastoja, joissa lakot alkavat varastossa maanantaina 13.helmikuuta aamuviideltä ja päättyvät 16.helmikuuta aamuviideltä. Lakko koskee 47 toimipaikkaa ja sen piirissä on noin 4 000 kaupan alan työntekijää.

– Lakkojen laajentamisella haluamme työnantajien ymmärtävän, että kaupan alan työntekijät tarvitsevat ja ansaitsevat kunnon palkankorotukset. Tavoittelemme kuukausipalkkoihin 200 euron korotuksia, mikä on kohtuullinen esitys inflaation laukatessa ja elämisen kallistuessa, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen perustelee tiedotteessa.

PAMin hallitus käsittelee tilannette seuraavan kerran tiistaina 31.tammikuuta.

Varsinais-Suomessa mahdollinen lakko koskee Kesko Oyj:n alueterminaalia Liedossa, Hesburgerin keskusvarastoa Kaarinassa ja Kesko Oyj:n Turun noutotukkua.

