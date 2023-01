Ihmiskunta lienee tiennyt pitkään tyttöjen aseman olevan heikolla tolalla, mutta pakistanilaisen aktivisti Malala Yousafzain myötä epäoikeudenmukaisuus vasta nousikin uutisiin. Kun ruotsalainen Greta Thunberg istui parlamentin eteen kyltti kädessään muutama vuosi sitten, muokattiin lehdissä nopeasti otsikot. Ja voi olla, että Ukrainan sota tuli iholle viimeistään sillä hetkellä, kun päiväkirjoistaan tunnetuksi tullut Jeva Skaletska kertoi kuinka hänen koulunsa – ja tulevaisuutensa – oli juuri tuhoutunut.

Tällä viikolla vietämme Uutisten viikkoa, joka muistuttaa paitsi luotettavan tiedon ja vastuullisen journalismin merkityksestä, myös siitä miten isot uutisaiheet koskettavat nuoria.

Niin tyttöjen asema, ilmastokriisi kuin Ukrainan sota ovat jokainen saaneet omana aikanaan nuoren kasvot – uutiskuvissa meitä ovat katsoneet toisinaan pelokkaat, toisinaan uteliaat ja toiveikkaat silmät.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nuorista on kuoriutunut mielipidejohtajia aikamme suuriin kysymyksiin, heihin ovat henkilöityneet monet suuret teemat ja heidän äänellään on kerrottu ravisuttavalla tavalla nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Kun näemme miten nuoret eri tapahtumat kokevat, avautuu uutisiin aivan uudenlaisia merkityksiä: ai siksi hän on ryhtynyt ilmastoaktivistiksi, tältäkö sota on nuorista tuntunut, ai näinkö he tämän asian näkevät. Eikä ole sattumaa, että nuorten kuva painuu mieleen ja heidän hätänsä koskettaa erityisesti. Nuoret voivat olla eräänlainen linssi, joka tarkentaa näkemään olennaisen sekä kertoo sen, mikä huutaa tulla kuulluksi tässä ajassa.

Nuoret voivat olla eräänlainen linssi, joka tarkentaa näkemään olennaisen sekä kertoo sen, mikä huutaa tulla kuulluksi tässä ajassa.

Nykynuorten innokkuudesta kuluttaa uutisia on kannettu huolta, syystäkin. Tutkimukset kertovat, että ne nuoret, jotka lukevat säännöllisesti uutisia, omaavat paremman lukutaidon sekä todennäköisesti ovat kiinnostuneempia käyttämään ääntään yhteiskunnassa.

Lukemiselle on kirjaimellisesti lukemattomia hyviä syitä. Samalla on tärkeää pyöräyttää näkökulma toiseen suuntaan: kuka kiinnostuisi uutisista, jos niissä ei näy oma ääni tai kuva? Nuoret toivovat, että mediassa on läsnä oman ikäisiä kiinnostavia aiheita sekä ihmisiä, jotka edustavat sitä, mitä itse kokee olevansa. Entä onko toimittajista aina kertomaan siitä epämääräisestä ajasta lapsuuden ja aikuisuuden välillä, tavoittamaan nuorten kokemusmaailmaa? Iloja, suruja ja kasvukipuja, jotka hengittävät samaa tahtia maailman kipuilujen kanssa. Usein on niin, että sen mitä nuoruus tänä päivänä on, tietävät parhaiten nuoret itse. Siksi on tärkeää, että nuorilla on riittävästi mahdollisuuksia tuoda oma äänensä kuuluviin.

Emme ehkä muista Talibanin iskujen tai koululakkojen käynnistymisen ajankohtaa emmekä liioin muitakaan aikamääreitä. Mutta muistamme Malalan, Gretan ja Jevan – nuorten sanat, kuvat ja kohtalot kaiken keskellä. Ne piirtyvät ihmisiin ja jäävät soimaan sieluihin silloinkin kun päivämäärä on jo vaihtunut seuraavaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Voiko sen merkityksellisempää ollakaan?

Kirjoittaja kuuluu TS Nuoret -toimitukseen.