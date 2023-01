Piikkiön keskustan nopeusrajoitukset ovat muuttuneet, tuovat helpotusta katujen ylityksiin

Piikkiön keskustan nopeusrajoituksia on alennettu ja uusi nopeusrajoitus Hadvalantien kiertoliittymien rajaamalla alueella sekä koulun alueella on 30 kilometriä tunnissa.

Nopeusrajoituksen alentamisesta ovat päättäneet Kaarinan kaupunki ja Ely-keskus. Uudet merkit on jo asennettu maastoon.

Nopeusrajoitusten alentaminen on liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä lisäävä toimenpide, josta on päätetty kaupungin teknisessä lautakunnassa keväällä 2022.

Vastaavia nopeusrajoitusten alentamisia on tehty ja tekeillä muuallakin Kaarinassa. Koulujen ympäristöt sekä keskusta-alueet ovat ensimmäisenä vuorossa, esimerkiksi Piikkiön Yhtenäiskoulun ympäristöön on jo aiemmin ilmestynyt uudet nopeusrajoitusmerkit. Kaarinan keskustan alueelle uudet liikennemerkit on tilattu ja asentaminen alkaa lähiaikoina. Joidenkin tonttikatujenkin nopeusrajoituksia on jo muutettu, lähivuosina muutoksia tehdään enemmänkin.