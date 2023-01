Kaupallisten kalastajien saalis jäi vuonna 2022 edellisvuodesta lähes kymmenellä miljoonalla kilolla. Kaikkiaan kalaa nostettiin 88 miljoonaa kiloa.

Suurin osa, yhteensä 95 prosenttia kaikesta suomalaisesta ammattikalastuksen saaliista oli silakkaa ja kilohailia.

Silakkaa on 2000-luvun aikana onnistuttu pyytämään 63 miljoonasta jopa 136 miljoonaan kiloon vuodessa. Vuonna 2022 saalis oli ennakkoarvioin mukaan tällä vuosituhannen kolmanneksi surkein: silakkaa kalastettiin noin 70 miljoonaa kiloa. Määrä väheni edellisvuodesta noin seitsemällä miljoonalla kilolla.

– Suurin osa silakkasaaliista oli vähintään 10 metriä pitkien, troolilla kalastavien alusten pyytämää. Näiden alusten määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana vähentynyt kolmanneksella, viime vuonna niitä oli 32. Myös saaliiksi saadun silakan määrä pyyntiaikaa kohden on vaihdellut. Viime vuonna silakkaa saatiin noin 1 600 kiloa ja kymmenen vuotta aikaisemmin 2 200 kiloa troolin vetotuntia kohden, Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti kertoo tiedotteessa.

Silakan kehitystä ja lisääntymispotentiaalia on seurattu Turun yliopiston Seilin tutkimusasemalla 1980-luvulta lähtien. Seilissä tehdyn tutkimuksen ansiosta on tarkentunut, miksi kalalaji on alkanut nähdä nälkää.

Lue lisää erikoisartikkelista: Jari Hänniselle asuminen ja meren tutkiminen Seilissä oli unelma, joka toteutui. Nyt hänen on kuitenkin lähdettävä, 20 vuoden jälkeen

Merellä työskenteli viime vuonna alle tuhat kaupallista kalastajaa. Heistä suurin osa kalasti verkoilla tai rysillä rannikolla. Rannikkokalastuksen yleisin saalislaji oli ahven, jota sai saaliiksi noin 750 kaupallista kalastajaa.

Ahvenen lisäksi myös viime vuoden muikku- ja kuoresaalis oli keskimääräistä suurempi, mutta lohen, taimenen, siian, kuhan ja särjen saalis jäi edelleen pieneksi.

– Aktiivisten kalastajien määrä on huvennut kymmenen viime vuoden aikana reilusta 2 100 kalastajasta alle puoleen. Myös kalastajien ikääntyminen sekä hylkeiden ja merimetsojen runsastuminen ovat vaikuttaneet kalastuksen määrään, yliaktuaari toteaa.