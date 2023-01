Uudenkaupungin seutulinjoilla käyttöön kausilippu, joka on yhteensopiva alueen linjoja liikennöivien eri yrittäjien vuoroissa

Vuoden 2023 alusta Seutuplus-kausilippu on hankittavissa myös Uudenkaupungin ja Kemiönsaaren seutulinjoille sekä Säkylästä Euran kautta Raumalle ajettavalle linjalle, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Kausilipulla voi matkustaa 30 päivää rajoituksetta valitun kelpoisuusalueen vuoroissa. Seutuplus-kausilippu on otettu käyttöön jo aiemmin Turun seudun kunnissa. Kausilipun etu on se, että se käy tietyllä kelpoisuusalueella, vaikka alueen linjoja liikennöisi eri yrittäjät.

Seutuplus-kausilipussa on Uudenkaupungin seudulla kaksi kelpoisuusaluetta. Uusikaupunki 1 lipulla voi matkustajaa LS-Liikennelinjat Oy:n liikennöimällä Uusikaupunki–Pyhäranta–Rauma ja Linja-autoliikenne J. Salminen Oy:n liikennöimällä Uusikaupunki–Laitila linjoilla sekä Taivassalon Auto Oy:n liikennöimällä Uusikaupunki–Vehmaa–Turku linjalla aina Mynämäkeen saakka.

Uusikaupunki+ Föli lipun kelpoisuusalue on laajempi. Lipulla voi matkustaa edellä mainittujen yhteysvälien lisäksi Uusikaupunki–Vehmaa–Turku liikenteellä aina Turkuun saakka. Lisäksi lipulla voi tehdä rajoituksetta jatko- ja vaihtomatkoja Turun seudun Föli-alueella.

Huhtikuun loppuun asti joukkoliikenteen lipputuotteet on vapautettu arvonlisäverosta, joten matkaliput ovat 10 prosenttia halvempia.

Kausilippu kannattaa hankkia mobiilisovelluksen kautta ja lippua voi ladata mobiilisovelluksessa. Kausilipun saa myös matkakortille. Uudenkaupungin palvelupiste Passari aloittaa Seutuplus-kortin myynnin viikosta 7 lähtien. Korttia voi ladata seutuplus.fi sivuston latauspalvelussa, palvelupisteessä tai linja-autossa. Autolatausmahdollisuus on varmistettava kuljettajalta.