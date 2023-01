RIITTA SALMI

Viime ja kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaajia on haettu enemmän kuin edellisinä vuosina. Eniten paikkoja on ollut auki hoitosektorilla, jossa työvoiman kysyntä on ollut 26 prosenttia kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.