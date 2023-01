Åbo Akademin säätiön puheenjohtajaksi valittiin hallituksen kokouksessa 25.tammikuuta politiikan maisteri Stefan Wallin. Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Master of Arts Emilie Gardberg. Muut hallituksen jäsenet ovat kauppatieteiden maisteri Niina Bergring, kauppatieteiden maisteri Martina Harms-Aalto, filosofian maisteri Jan Holmberg, kauppatieteiden maisteri, lakimies Ulf-Henrik Kull sekä politiikan maisteri Michael Smirnoff.

Hallitus päätti myös perustaa neuvoa-antavan sijoitustoimikunnan. Sijoitustoimikunta osallistuu säätiön vuosittain päivitettävän ja säätiön hallituksen päättämän sijoitusstrategian valmisteluun. Åbo Akademin säätiön hallinnoima varallisuus on noin 800 miljoonaa euroa, josta noin 60 prosenttia on osakkeissa, 30 prosenttia kiinteistöissä ja 10 prosenttia korkoinstrumenteissä. Sijoitustoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista kaksi on säätiön hallituksen jäseniä ja kaksi ulkopuolisia jäseniä. Sijoitustoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Säätiön edustajiksi sijoitustoimikuntaan valittiin säätiön puheenjohtaja Stefan Wallin ja kauppatieteiden maisteri Niina Bergring sekä ulkopuolisiksi jäseniksi diplomi-insinööri Peter Karlsson ja kauppatieteiden maisteri Johannes Schulman.