Metsänhoidon kemera-tuen käyttö jäi viime vuonna vähäisemmäksi kuin kertaakaan aiemmin

Varsinais-Suomessa käytettiin valtion kemera-tukea nuorten metsien hoitoon, suometsien hoitoon, metsäteihin ja terveyslannoituksiin viime vuonna 1,2 miljoonaa euroa ja Satakunnassa 1,2 miljoonaa euroa.

Varoja oli varattu Varsinais-Suomessa 2,1 miljoonaa euroa ja Satakunnassa 2 miljoonaa euroa. Ympäristötukea maksettiin Varsinais-Suomessa 624 000 ja Satakunnassa 214 000 euroa.

Varsinais-Suomessa tehtiin kemera-tuella nuoren metsän hoitotöitä 3 900 hehtaaria ja Satakunnassa 3 800 hehtaaria. Käytetyn tuen määrä oli alle kaksi kolmasosaa siitä, kuinka paljon metsänhoitotöitä olisi ollut mahdollista tehdä tuella.

– Tukea käytettiin vähiten koko nykyisen, vuonna 2015 alkaneen kemera-tukijärjestelmän aikana. Erityisen huolestuttavaa on taimikoiden varhaishoidon vähäinen määrä. Monen kunnan alueella määrä on vähemmän kuin kolmannes tarpeesta, rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Ympäristötukea ja luonnonhoidon rahoitusta on lisätty edelleen. Tänä vuonna määrärahoja on käytössä koko maassa 15,8 miljoonaa euroa. Se on lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.