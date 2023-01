Ei bambumiljoonia pandoille: Ministeri Kurvinen vetää ehdotuksen pois

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk) mukaan lisäbudjetin pandoja koskeva ehdotus vedetään pois. Ehdotus on herättänyt laajaa kritiikkiä, Kurvinen toteaa Twitterissä.

Pandojen jatkoa alkaa sen sijaan selvittää virkatyöryhmä, sillä asia on ratkaistava Kurvisen mukaan pian tavalla tai toisella.

Valtiovarainministeriön lisäbudjettiehdotuksessa esitettiin Ähtärin eläinpuiston pandoille viiden miljoonan euron valtionavustusta.

Ähtärin eläinpuistossa on kaksi pandaa, Pyry ja Lumi. Pandat tuotiin Suomeen Kiinasta tammikuussa 2018. Pandat on vuokrattu Ähtäriin 15 vuoden sopimuksella. Sen aikana niiden on arvioitu maksavan puistolle noin 14 miljoonaa euroa.