Suomen kansallispuistoihin tehtyjen käyntien määrä on tasoittunut pandemian ajan tuomasta huipusta, tiedottaa Metsähallitus. Kansallispuistoissa vierailtiin viime vuonna 3,55 miljoonaa kertaa. Suosituimpia käyntimääriltään olivat vuonna 2022 Pallas–Yllästunturin, Urho Kekkosen, Nuuksion, Kolin ja Pyhä–Luoston kansallispuistot. Kävijät ovat aiempaa tyytyväisempiä kansallispuistovierailuihinsa.

Koronavuosina 2020–2021 Suomen kansallispuistojen käyntimäärät lisääntyivät erittäin nopeasti ympäri maata, kun suomalaiset joukolla löysivät oman maansa luontokohteet. Vuonna 2022 huippuvuosien käyntimääriä ei enää saavutettu, vaan vuoteen 2021 verrattuna kansallispuistojen yhteenlaskettu käyntimäärä väheni 12 prosenttia.

– Vuosi 2022 oli jo kolmas peräkkäinen poikkeusvuosi. Vuosi alkoi vilkkaana erityisesti pohjoisen Suomen kansallispuistoissa, mutta Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti tilannetta keväällä. Taloudellinen epävarmuus ja polttoaineiden kohonneet hinnat vaikuttivat kuluttajien käyttäytymiseen. Erityisesti kansallispuistoihin, jotka sijaitsevat etäällä kasvukeskuksista tai kaukana saaristossa, tehtiin aiempaa vähemmän vierailuja, kertoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kansallispuistokäyntien määrä on kasvanut vuoden 2000 vajaasta miljoonasta käynnistä 3,2 miljoonaan käyntiin vuonna 2019. Kysynnän kasvun lisäksi taustalla vaikuttaa kansallispuistojen määrän nousu.

Kävijät ovat Metsähallituksen mukaan erittäin tyytyväisiä kansallispuistojen palveluihin ja retkeily-ympäristöön. Asiakkaiden tyytyväisyys viisiportaisella asteikolla on 4,43, mikä on paras lukema, joka koskaan on annettu.